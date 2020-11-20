10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı başladı - Son Dakika

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı başladı

20.11.2020 11:31
10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı başladı, System.String[]

Bu yıl "Ben Masumum" temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı başladı.

Bu yıl "Ben Masumum" temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı başladı.

Akademik programın açılış konuşmaları ve açılış oturumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi yapıldı.

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, festivali 10'uncu yılında bir arada gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini ancak salgın nedeniyle bunu yapamadıklarını belirterek, "Bu sene akademik programın konusu masumiyet karinesi. Bu dönemde karantinada olması gerekenler var elbette ama hukuk ilkeleri hiçbir zaman karantinada olmamalı." dedi.

Sözüer, masumiyet ilkesinin hayatın her alanında ve herkes tarafından uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Sadece mahkeme salonlarında değil adil yargılanma, kişiye mahkum olmadan evvel masum gibi davranma. Mahkeme salonlarının dışında da bu ilke geçerli. Hiç kimseyi rengi, cinsiyeti, kimliği nedeniyle peşinen suçlu kabul etmemeliyiz. Dünya hangi felaketi geçirirse geçirsin, insanlık hangi zorlukta olursa olsun, ülkemiz hangi güçlükleri taşırsa taşısın, her zaman ihtiyaç aynı: Adalet ama herkes için adalet. Adalet güvencesinin olmadığı hiçbir ortamda ne salgınla ne yoksullukla, ne savaşla, ne ayrımcılıkla uğraşmak mümkün. Biz o nedenle 10 yıldır 'herkes için adalet' diyerek bugüne vardık."

"I·U¨ Hukuk Faku¨ltesi uluslararası etkinliklere o¨zel o¨nem veriyor"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise İÜ Hukuk Faku¨ltesi'nin uluslararası etkinliklere her daim o¨zel bir o¨nem verdiğine dikkati çekerek, "Uluslararası Suc¸ ve Ceza Film Festivali 'adalet' teması altında o¨zenle sec¸ilmiş birbirinden kıymetli birc¸ok filme yer vermenin yanı sıra 12 u¨lkeden katılımcının tebligˆ sunacagˆı zengin akademik programıyla da ilgililerle bulus¸maktadır." dedi.

Ak, festivalin sinema ve akademik c¸alıs¸maların yanında film endu¨strisinin bulus¸masını da sagˆladığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Festival, endu¨strideki gelis¸melerin tanıtıldıgˆı, tartıs¸ıldıgˆı VisionI·ST'e de ev sahipligˆi yapıyor. Burada fikir ve sanat u¨ru¨nlerinin korunmasının nasıl gerc¸ekles¸ecegˆine dair telif haklarının tartıs¸ılacagˆı, konunun hukuki boyutlarının film endu¨strisine ilgili olanlara aktarılacagˆı bir bo¨lu¨m de gerc¸ekles¸tiriliyor. Fikir ve sanat eserlerine kars¸ı ihlallerin gittikc¸e kolaylas¸tıgˆı gu¨nu¨mu¨zde bu konunun u¨zerinde durulması da ayrıca bir o¨neme sahiptir. Yogˆun bir emegˆin sonucu gerc¸ekles¸tirilen bu festival ic¸in emek harcayan herkese tes¸ekku¨r ediyor, o¨gˆrencilerimizin bu akademik faaliyetlerden istifade etmesini diliyoruz."

Açılış programında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın da konuşma yaptığı festivalin akademik programı, çevrim içi oturumlarla devam edecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin akademik programı başladı - Son Dakika


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