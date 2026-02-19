10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu - Son Dakika
10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu

10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu
19.02.2026 09:19
İzmirli iş insanı İsmail Hakkı Bekiroğlu'na karşı açılan babalık davasında 11 yıllık hukuk mücadelesi Yargıtay'ın onama kararıyla noktalandı; annesinin verdiği davayı kazanan 10 yaşındaki Tuana babasının nüfusuna geçerek yaklaşık 300 milyon liralık servetin yasal mirasçısı oldu.

İzmir'de yaşayan 70 yaşındaki evli ve iki çocuk babası yüksek mimar İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun, N.A. (41) ile yaşadığı ilişkiden 2015 yılının Kasım ayında Tuana adında bir kızı dünyaya geldi.

EVLENME VAADİNDE BULUNDU

İddialara göre Bekiroğlu, başlarda N.A.'ya eşinden boşanıp kendisiyle evleneceği yönünde vaatlerde bulunmuştu. Küçük kız doğduktan sonra onunla görüşmeyi sürdüren iş insanı, iş resmiyete dökülüp kızını nüfusuna kaydettirmeye gelince bunu reddetti.

10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu

KIZI ADINA BABALIK DAVASI AÇTI

Sabah'ta yer alan habere göre, bu durum üzerine anne N.A., kızı adına bir babalık davası açtı. İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında yapılan DNA testi, gerçeği gün yüzüne çıkardı; Bekiroğlu'nun yüzde 99.9 oranında Tuana'nın biyolojik babası olduğu kanıtlandı. Mahkeme, küçük kız için aylık 7 bin 500 lira nafaka bağlanmasına ve doğum ile bakım masrafları için 15 bin lira maddi tazminat ödenmesine karar verdi.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU

Çıkan bu kararı kabul etmeyen iş insanı, itiraz hakkını kullanarak dosyayı önce İstinaf Mahkemesi'ne, ardından da Yargıtay'a taşıdı. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin verdiği kararların hukuka uygun olduğuna hükmederek Bekiroğlu'nun itirazını reddetti ve kararı onadı.

10 yaşındaki Tuana 300 milyonluk servete ortak oldu

RESMİ OLARAK BABASININ NÜFUSUNA GEÇTİ

Yargıtay'ın bu nihai kararıyla birlikte, yıllardır süren dava kesinleşmiş oldu. Küçük Tuana resmi olarak babasının nüfusuna geçerken, onun gayrimenkullerden oluşan yaklaşık 300 milyon liralık büyük servetinin de yasal mirasçıları arasına katıldı. Ayrıca mahkemenin belirlediği 15 bin liralık masrafın iş insanı tarafından ödenmesi de hükme bağlanmış oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    karısı neden boşanmış kaçak et 1 0 Yanıtla
  • Kozmik lemur Kozmik lemur:
    Yanlış bir karar bence. Adam ölmemiş ki… Şu anda 300 milyonun yasal mirasçısı olabilir ama henüz hayatta. Eğer mallarını satıp parasını eşine ve diğer çocuklarına verirse ne olacak? Bu durumda miras kalmayacak ortada . Aslında 30 50 milyonunu şerh koydurup güvence altına alması daha mantıklı olurdu. mahkemenin kararı olaraktan satılmaz harcanmaz ibaresi koya bilirdi. ha satım vs işi oldumu bi dava daha acılır bir şey cıkmaz ondanda adam 40 kat yabancıya satar malını.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
