İstanbul'da, 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2011'de İstanbul'da meydana gelen "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Özgür Ç'nin Küçükçekmece'de olduğunu belirledi.
Polisin operasyonuyla yakalanan hükümlü, Sefaköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Özgür Ç, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
Son Dakika › Güncel › 10 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
