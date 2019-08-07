Son Dakika Haberleri: 10 yıl önce boşandığı eski eşinin, kocasını ve oğlunu bıçakladı (2)
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10 yıl önce boşandığı eski eşinin, kocasını ve oğlunu bıçakladı (2)

23 dakika önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİKayseri'de, 10 yıl önce boşandığı eski eşinin yeni kocası Kemal Aslan'ı bıçaklayarak, ağır yaralayan, oğlu Ahmet Emin Aslan'ı ise öldüren Hüseyin U., emniyetteki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi.

10 yıl önce boşandığı eski eşinin, kocasını ve oğlunu bıçakladı (2), System.String[]

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri'de, 10 yıl önce boşandığı eski eşinin yeni kocası Kemal Aslan'ı bıçaklayarak, ağır yaralayan, oğlu Ahmet Emin Aslan'ı ise öldüren Hüseyin U., emniyetteki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Hüseyin U., hastaneden çıkarılırken, görüntü çeken basın mensuplarına, "Pişmanım" diye seslendi. Hüseyin U., adliyeye sevk edildi.


Devlet Hastanesi, Kemal Aslan, Ahmet Emin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:41 Kaynak: DHA
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