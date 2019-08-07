10 yıl önce boşandığı eski eşinin, kocasını ve oğlunu bıçakladı (2)
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ADLİYEYE SEVK EDİLDİKayseri'de, 10 yıl önce boşandığı eski eşinin yeni kocası Kemal Aslan'ı bıçaklayarak, ağır yaralayan, oğlu Ahmet Emin Aslan'ı ise öldüren Hüseyin U., emniyetteki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:41 Kaynak: DHA
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kayseri'de, 10 yıl önce boşandığı eski eşinin yeni kocası Kemal Aslan'ı bıçaklayarak, ağır yaralayan, oğlu Ahmet Emin Aslan'ı ise öldüren Hüseyin U., emniyetteki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Hüseyin U., hastaneden çıkarılırken, görüntü çeken basın mensuplarına, "Pişmanım" diye seslendi. Hüseyin U., adliyeye sevk edildi.
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