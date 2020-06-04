10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"İSTANBUL'DAN KAÇIRILMIŞ ESERLERİ GÖREBİLİYORUZ"

Başbakan Erdoğan Sabancı Müzesi'nde konuştu.

9.CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL ISPARTA'DA

Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, adını taşıyan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Yüksek Öğrenimin Geleceği İçin Arayış Kongresi'ne katıldı.

Programda Radyo TV Araştırma Merkezi tarafından Demireli'n bugüne kadar üniversitede gerçekleştirdiği konferansları özetleyen bir sinevizyon gösterisi sunuldu, Demirel'e daha önce yaptığı konuşmaları içeren kitabın ilk nüshası hediye edildi.

İŞTE YENİ SPOR KANUNU TASLAĞI

ÇİPLİ BİLET UYGULAMASI GELİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerinin 2.5 yıldır üzerinde çalıştığı spor müsabakalarında şiddet, şike ve teşviklerin engellenmesiyle alakalı kanun taslağı ilk defa Bursa'da açıklandı. Yenin kanun taslağındaki yenilikleri açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Yunus Egemenoğlu, çipli bilet uygulamasına geçileceğini belirtti.

(İHA)