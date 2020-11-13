10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

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BAYKAL: KONUŞMAYI DOĞRU BULMUYORUM

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ülke meselelerine ilişkin konuşmayı doğru bulmuyorum dedi.

Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dansöz gibi çizilmesiyle başlayan karikatür krizine ilişkin ise şunları söyledi.

HACI ADAYLARININ ARAFAT HEYECANI

Hac için Mekke-i Mükerreme'ye giden yaklaşık 5 milyon hacı adayı Arafat'a çıkmaya başlıyor. Türk hacı adayları, Mekke'den Arafat'a 650 otobüsün yapacağı 2 bin sefer ile taşınacak. Hacılar, Arafat vakfesi öncesinde son tavafları için Kabe-i Muazzama'ya akın akın etti.

Milyonlarca hacı adayı 17 kilometre yürüyerek Arafat'a ulaşacak.

AVRASYA SİRKİ NEFES KESTİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gösteri yapan Avrasya Sirki nefes kesti.

Gebze Belediyesi'nin katkılarıyla 12-28 Kasım tarihleri arasında Gebze Center Açık Oto Parkı'nda kurulan dev sirk çadırında bir birinden ilginç gösteriler yapıldı. Belediye Başkanı Adnan Köşker tarafından açılışı yapılan sirk, ilk gösterileriyle seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sirke Ağırlıklı olarak çocukların ilgisi yoğun oldu.

(İHA)