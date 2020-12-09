10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

BİNA RUHSATINDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ ŞARTI

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, yılbaşından itibaren enerji kimlik belgesi olmayan binalara ruhsat verilmeyeceğini açıkladı.

TÜRK ÖĞRENCİLERDEN HALAYLI DESTEK

İngiltere'de öğrenci harçlarının yükseltilmesi protesto eden öğrenciler Londra sokaklarını doldurdu.

İngiltere'de öğrenim gören Türk öğrencilerden halaylı destek geldi.

Çeşitli kentlerden Londra'ya gelen Türk öğrenciler Liberal ve Muhafazakar koalisyon ortaklığının bu kararına karşı olduklarını dile getirdi.

GREENPEACE ÜYELERİNDEN İLGİNÇ EYLEM

Meksika'nın Cancun kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi, çevre örgütü Greenpeace'in ilginç eylemine sahne oldu.

Aktivistler, iklim değişikliğinin gezegene olan etkilerine dikkat çekmek için Özgürlük anıtı, Eyfel kulesi, Mısır piramitleri gibi eserlerin sembolik ikonlarının sular altında kalışını konu alan eylemi düzenledi.

(İHA)