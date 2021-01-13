10 yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

KAYMAKAM ADAYLARI GÖKYÜZÜNDE BAŞKENT TURU ATTI

Türk Hava Kurumu 95'inci dönem kaymakam adayları için özel bir etkinlik düzenledi. Türk Hava Kurumu Türkkuşu tesisinde, ülkenin en köklü sivil-sportif havcılık kurumu olan Türk Hava Kurumunu daha yakından tanıma fırsatı yakalayan kaymakam adayları aynı zamanda gökyüzünden Başkent turu atmanın keyfini yaşadı.

KJ. ASKERİ CASUSLUK SORUŞTURMASINDA 2. TUTUKLAMA

Askeri casusluk soruşturması kapsamında nöbetçi mahkemeye sevk edilen Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Kemalettin Y. ile Binbaşı Behçet A. tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 20'ye yükseldi.

KJ. GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

Burdur il Emniyet müdürlüğü Çevik kuvvet şube müdürlüğü tarafından toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı.

Tatbikat gereği protestocu grup, çevik kuvvet ekiplerine taş ve sopalarla saldırırken, polis ise gaz bombası, jop ve kalkanlarla müdahale etti. Gerçeği aratmayan tatbikat kameralara böyle yansıdı.

KJ. ÇALIK HOLDİNG'TEN IRAK'A DEV YATIRIM

Ticaret, madencilik, medya ve inşaat gibi sektörlerde faaliyet gösteren Çalık Holding'e bağlı Çalık Enerji, Irak Elektrik Bakanlığıyla dev bir projeye imza attı. Kerbela'daki 445,5 milyon dolarlık "El Hayrat" enerji santrali yapımını öngören anlaşmanın imza töreni Irak Elektrik Bakanlığında düzenlendi.

KJ. 'EYVAH EYVAH' FİLMİNİN GALASI ÇANAKKALE'DE YAPILDI

Eyvah eyvah" filminin galası Çanakkale'de yapıldı. Filmde oynayan geyikli beldesi sakinlerinin de izlediği gala sonunda Ata Demirer ve ekibine Çanakkale'nin tanıtımına katkılarından dolayı plaket verildi.

(İHA)