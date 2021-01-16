10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

TUNUSLULAR HAVALİMANINDA MAHSUR KALDI

Tunus Havayollarının uçak seferinin iptal edilmesiyle havalimanında mahsur kalan Tunuslular durumlarının hala netleşememesinden yakınarak huzursuzluk çıkarmayı sürdürüyor. Tunuslular durumlarından dolayı gerginlik çıkartmaya devam ederken, bazı yolcular sinir krizi geçirip gözyaşlarına hakim olamadı.

BASKETBOLCULAR DERNEĞİ KURULDU

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden profesyonel basketbolcular, Basketbolcular Derneği adı altında bir dernek kurdu. Başkanlığını Kemal Tunceri'nin yaptığı dernekte Harun Erdenay ise Onursal Başkan sıfatı ile görev aldı.

Merkezi İstanbul'da olan dernek, basketbolcuların mesleki sorumluluklarını çözmeyi amaçlıyor.

NETANYAHU'YA TERMİK SANTRAL PROTESTOSU

Biri Türkiye'den beş Greenpeace eylemcisi bugün Kudüs'teki Chords Köprüsü'nde yaptıkları eylemle Netanyahu'ya 'kömürlü termik santrali durdur' mesajı verdi.

Aralarında Türkiye'den Özay Özer'in de bulunduğu 5 Greenpeace eylemcisi bugün Kudüs'teki Chords Köprüsü'ne dev bir pankart asarak İsrail Başbakanı Binyamin 'Bibi' Netanyahu'dan İsrail'de kömürle çalışan yeni bir termik santral kurma planını iptal etmesini istedi.

-İHA-