10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

"KIRGIZİSTAN'LA VİZELER YILSONUNDA KALKIYOR"

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Türk-Kırgız İş Forumu'na katılan Başbakan Erdoğan, bu ülkeyle "vizelerin yıl sonuna kadar kalkacağını açıkladı.

DEFNE JOY FOSTER ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster, bir arkadaşının Caddebostan'daki evinde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, savcı ceset üzerinde inceleme yaptı. İncelemeler sürdüğü sırada Foster'in eşi İlker Yasin Solmaz da Caddebostan'daki eve geldi. Astım hastası olduğu bilinen Defne Joy Foster'ın ölüm nedeninin "solunum yetmezliği", "kalp krizi" veya "astım krizi" olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

SİİRT'TE SALGIN ŞOKU

Siirt'te salgın hastalık nedeni ile hastanelerde yoğunluk arttı. Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi hasat kapasitesinin üzerine çıktı.

Hastalar kanepelerde tedavi edilmek durumunda kaldı.

-İHA-