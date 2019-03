10 Yıl Önce Çıktığına İnanamayacağınız 10 Oyun

Oyun sektörü muazzam bir hızla gelişmeye devam ediyor. Her yıl binlerce yeni oyunun çıktığı bu sektörde aynı zamanda mükemmel bir gelişim de gözlemleniyor. Zamanının ötesinde oyunlar çıktığı gibi bazen eskimeyen, hâlâ oynanan oyunlar da mevcut. Biz de bu hafta biraz nostalji yapmaya karar verdik.1971 yılında çıkan Computer Space oyunu bir çağın kapısını araladı ve bugün boş zamanlarımızda bizleri eğlendiren ve farklı dünyalara götüren yüz binlerce oyunun bir nevi atası oldu. Bu hayret verici gelişimin farkında olduğumuz için bu yazımızda sizlerle 10. yılını devirmiş oyunları incelemek istedik.Not: Oyunlar herhangi bir önem sırasına göre listelenmemiştir.BorderlandsÇıkış tarihi: 20 Ekim 2009Borderlands, gerek artistik tarzı gerekse içerisindeki diyaloglar ile akıllarımıza kazınan bir oyun oldu. Arkadaşlarınızla birlikte farklı muharebe rollerini üstlenerek büyük canavarları yenmeye çalıştığınız oyunda hem eğleniyor hem de arkadaşlarınızla birlikte oynuyordunuz.Halo 3: ODSTÇıkış tarihi: 23 Eylül 2009ODST geldiği zaman herkesin beklediği aksiyon dolu bir oynanışı oyunculara sunuyordu ancak bunu açık bir dünyada yaptığı için rakiplerinin arasından da rahatlıkla sıyrılabiliyordu. Görevler için katı bir sıra belirlenmeyen oyunda ekibinizin başına gelenleri araştırırken hikayenin akışına göre farklı görevleri alabiliyordunuz. Kısaca özetlemek gerekirse Halo 3: ODST fazlasıyla deneysel bir oyun olsa da zamanının ötesinde olarak nitelendirebileceğimiz başka bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.The Sims 3Çıkış tarihi: 2 Haziran 2009Aile oluşturmak, ev kurmak, belirli bir süre bu aileyi idare etmek ve en nihayetinde gelen "Acaba bu ailenin yaşayabileceği en kötü olay ne olabilirdi?" sorusunun cevabını aramak. Tabii ki herkes için olay bu şekilde gelişmese de The Sims oynayan herkesin en az bir kere yaşadığı senaryo budur. Geliştirilen grafikleri ve eklenen yeni özellikleriyle The Sims hayranlarını fazlasıyla mutlu eden oyunu da bu listeye eklemeseydik liste tamamlanmış olmazdı.Çıkış tarihi: 13 Mart 2009Serinin ilk oyunundan daha iyi olmayı başaran bir oyun olarak karşımıza çıkan Resident Evil 5, hayatta kalma ve korku oyunlarının köklerini atan seriye tamamen farklı bir hava kattı. Dev canavarları, daha geniş bir düşman yelpazesi ve etkileyici hikayesiyle bugün hala konuşulan Resident Evil 5'in de geçmiş doğum gününü kutlayarak listemize devam ediyoruz.Left 4 Dead 2Çıkış tarihi: 17 Kasım 2009Oyun tarihinde arkadaşlarla oynanabilecek en iyi oyunlar listesinde kendi yerini almış oyunda isterseniz hikaye modunu beraber oynayabiliyordunuz. Onlarca seviyenin arasında ve yüzlerce zombiyle birlikte hayatta kalmaya çalışırken aslında takım çalışmasının da önemini görüyordunuz. Standart zombilerin yanı sıra çok güçlü ve farklı özelliklere sahip olan zombiler de oyuna farklı bir tat ve zorluk katıyordu. Batman : Arkham AsylumÇıkış tarihi: 25 Ağustos 2009Batman: Arkham Asylum çıktığı zaman herkes vasat bir popüler kültür oyunu bekliyordu. Süper kahramanların yer aldığı oyunlarda genellikle süper kahramanın isminin bir satış politikası olarak kullanıldığını bilen oyuncuların birçoğu bu oyuna fazlasıyla temkinli yaklaştı. Tabii ki oyunu oynayan oyuncular bir duvara toslamış gibi oldu.Oyun hazırlığı aşamasında ince eleyip sık dokuyan Rocksteady Studios, bugün bile birçok kişinin unutamayacağı ve kendi tarihi için fazlasıyla önemli olan bir oyunu geliştirmeyi başardı. Ardından birçok sevilen oyun daha çıkartmış olsa da bu oyunların temeli Asylum'da atıldı.Call Of Duty: Modern Warfare 2Çıkış tarihi: 10 Kasım 2009Call of Duty 4: Modern Warfare çıktığı zaman beklentileri fazlasıyla artırmıştı. Bunun ardından çıkan Modern Warfare 2'yse birçok oyuncuya unutamayacağı anlar yaşattı. Tabii ki bu unutulmaz anlardan bahsederken yalnızca oyun içerisinde bulunan, video oyun tarihinin en tartışmalı ve en çok tepki toplayan seviyesinden bahsetmiyoruz. Oyunun çok oyunculu seçeneği ve son derece başarıyla kurgulanmış hikaye modu bile bugün oynamaya değer nitelikte.Uncharted 2: Among ThievesÇıkış tarihi: 13 Ekim 2009Tüm zamanların en iyi aksiyon oyunlarından biri olan ve gerek grafikleri gerekse hikayesiyle on binlerce kişiyi etkileyen Uncharted 2, 10 sene önce oynayanların unutamadığı bir maceraya sürükledi. Nathan Drake 'i ikinci defa gördüğümüz oyunda macera son bulmazken oyun hâlâ birçok oyuncunun favorisi olarak gönüllerdeki yerini koruyor.Assassin's Creed 2Çıkış tarihi: 17 Kasım 2009Assassin's Creed 2, birçok oyunda göremeyeceğiniz bir şeyi gerçekleştirdi. Ardından geldiği oyundan çok daha fazlasını veren, gelenin gideni aratmadığı bir oyun oldu. İtalyan Rönesansı'nda uzun bir yolculuğa çıktığımız oyun içerisinde serinin belki de en çok sevilen karakteri Ezio Auditore ile de tanışma imkanına sahip olmuştuk.MinecraftÇıkış tarihi: 17 Mayıs 2009Bugün bile yüz binlerce insanın hâlâ oynadığı oyun kesinlikle zamanının fazlasıyla ötesinde ve yenilikçi bir oyundu. Uçsuz bucaksız bir dünyayı sizlere sunan ve hayatta kalmak için kaynaklarınızı toplayıp kendinizi geliştirmeniz gerekiyor.Bu sene 10. yılını kutlamış ya da kutlayacak olan listemizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir oyun içeriğinde görüşmek üzere, oyunla kalın.