100 yaş üstü anneler unutulmadı - Son Dakika

100 yaş üstü anneler unutulmadı

İçişleri Bakanlığı'nca anneler adına kurulan 'Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'nda, adına ağaç dikilen Samsun'un Alaçam ilçesindeki 100 yaş üzerindeki annelere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı sertifikalar ulaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca anneler adına kurulan 'Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'nda, adına ağaç dikilen Samsun'un Alaçam ilçesindeki 100 yaş üzerindeki annelere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı sertifikalar ulaştırıldı. Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan ve hatıra ormanında adına ağaç dikilen 100 yaş üzerindeki yaşlılara, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı sertifikalar, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman tarafından ulaştırıldı. Zaman, ziyaretinde yaşlı kadınlara çiçek de verdi. Kaymakam Zaman daha sonra şehit annelerini ziyaret ederek anneler gününü kutladı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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