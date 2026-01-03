100 Yaşındaki Hasta Kar Engeline Rağmen Hastaneye Ulaştırıldı

Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 100 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kırkağıl Küme Evleri'nde oturan diyaliz hastası K.Ç, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine, sağlık ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), paletli ambulansla köye ulaştı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın, paletli ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin, zorlu kış şartları ve olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını koordineli şekilde, fedakarca ve aralıksız sürdürdüğü belirtildi.