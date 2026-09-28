106 kişi ve kuruluşla ilgili “yeni tedbir” iddiasına yalanlama - Son Dakika
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106 kişi ve kuruluşla ilgili “yeni tedbir” iddiasına yalanlama

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106 kişi ve kuruluşla ilgili “yeni tedbir” iddiasına yalanlama
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Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik kaldırılan tedbir kararlarının yeniden uygulamaya alındığına yönelik haberler adli kaynaklar tarafından yalanlandı.

Fon soruşturmasına ilişkin kamuoyuna yansıyan “106 kişi ve kuruluş hakkında kaldırılan mal varlığı tedbirlerinin yeniden uygulanmaya başlandığı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

YENİ BİR TEDBİR KARARI YOK

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında söz konusu kişi ve kuruluşlara yönelik kaldırılan tedbirlerin yeniden devreye alındığına dair herhangi bir karar bulunmuyor. Kaynaklar, adli makamlar tarafından alınmış ilave ya da yeni bir tedbir kararının da olmadığını belirtti.

HABERLER YALANLANDI

Böylece basında yer alan “mal varlığı tedbirleri yeniden uygulamaya alındı” yönündeki iddialar adli kaynaklarca yalanlanmış oldu. Fon soruşturmasına ilişkin süreç mevcut kararlar çerçevesinde devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.

Talep yazısında, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Yazıda, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. İlgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bu artışın ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı kaydedildi. Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve söz konusu işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği belirtildi.

KAYITLI TAŞINMAZ VE ARAÇLARIN TESPİT EDİLMESİ İSTENDİ

Savcılık, listede yer alan kişilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını talep etti. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.

FİRMALARA UYGULANAN TEDBİRLER KALDIRILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından son yapılan açıklamaya göre ise firma ve fonlara yönelik mal varlığı tedbirleri kaldırıldı. Açıklamada, “Mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

FİRMALARIN MAL VARLIĞI TEDBİRLERİ DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı kaynaklarından tedbir kararın kaldırılmasının ardından bir açıklama geldi. Soruşturmada mal varlığı değerlerinin elden çıkarılmasının veya üçüncü kişilere aktarılmasının önlenmesi, para hareketlerinin aydınlatılmasının ve mağdurların haklarının korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Buna göre de 1 Temmuz-16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan gerçekleşen para çıkışları, en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak incelemeye alındığı hatırlatıldı. İncelemelerde, söz konusu hareketlerin soruşturma konusu eylemlerle bağlantılarının ve ilgili mal varlığı değerlerinin hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun belirlenmesinin hedeflendiği bildirildi.

İlgili şirket ve fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik söz konusu tedbirler ile dondurma kararının kaldırılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verildiği belirtilen açıklamada, gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin bir hükmün ise bulunmadığı bildirildi.

“PARANIN İZİNİ SONUNA KADAR SÜRECEĞİZ”

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın, 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışlarının incelendiğini 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu bildirmişti.

Gürlek paylaşımında şunları kaydetmişti: "Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve mal varlığını azaltıcı diğer işlemlerin önlenmesi, sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeksizin adli makamlara bildirilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara müzekkereler yazılmıştır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İki isim de gözaltına alındı. Son olarak soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen dört şüphelinin daha tutuklandığını dile getirilmiş, tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 51'e yükselmişti.

SORUŞTURMADA KİMLER TUTUKLU?

Eylül ayı ortası itibariyle hız kazanan soruşturmada Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, 15 Eylül'de tutuklanmıştı.

Derinleştirilen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ise 24 Eylül Perşembe günü tutuklanmıştı.

Devam eden süreçte adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

MERKEZ BANKASI ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DA TUTUKLU

25 Eylül günü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, iki zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Tutuklanan isimler arasında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de bulunuyordu.

2016 ile 2018 yılları arasında Merkez Bankası'nda görev yapan Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kilimci'nin Tera'dan ayrıldığı şirketin yedi gün önce KAP'a yaptığı açıklamada yer almıştı. Açıklamaya göre, Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı. Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci'nin her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı belirtilmişti.

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