1071'den 15 Temmuz'a Kahramanlıklar" Resim Sergisi Açıldı
31 dakika önce
Eskişehir'de ortaokul öğrencilerinin resimlerinden oluşan "1071'den 15 Temmuz'a Kahramanlıklar" sergisi açıldı.
Eskişehir
'de ortaokul öğrencilerinin resimlerinden oluşan "1071'den 15 Temmuz'a Kahramanlıklar" sergisi açıldı.
İstiklal Ortaokulu öğrencilerinin Anadolu Üniversitesi
Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturduğu serginin açılışına AK Parti
Eskişehir Milletvekili Harun Karacan
, Vali Yardımcısı ve Tepebaşı
Kaymakamı Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ile diğer ilgililer ile sanatseverler katıldı.
Yılmaz, serginin açılışında, 1071'den bugüne kadar birçok kahramanlık ve dirilişe imza atan Türk milletinin 15 Temmuz'u unutmayacağını ve unutturmayacağını vurguladı.
Okul müdürü Kenan Yılmaz
ise öğrencilerinin İstiklal ruhundan esinlenerek bu güzel çalışmayı gerçekleştirdiğini belirterek, öğrencilerinin Türk milletinin hiçbir zaman esaret altına girmeyeceğini resimlerine çok güzel yansıttığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:06 Kaynak: AA
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