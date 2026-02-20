11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı

11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı
20.02.2026 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Elazığ'da tezgahlarda yerini alan geleneksel nohut ekmeği, vatandaşların ilgisini çekiyor. İşletmeci Mehmet Bingöl, Ramazan ayına özel olarak ürettikleri nohut ekmeğinin yapım sürecinin yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü ve vatandaşların 11 ay boyunca bu özel lezzeti beklediğini belirtti.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Elazığ'da geleneksel olarak üretilen nohut ekmeği yeniden tezgahlardaki yerini aldı.

VATANDAŞLAR 11 AY BU ÜRÜNÜ BEKLİYOR

Kentte genelde Ramazan ayında yapılan ve uzun yıllardır sürdürülen bu gelenek, bu yıl da devam ediyor. Simit kafe işletmecisi Mehmet Bingöl, Ramazan ayına özel olarak ürettikleri nohut ekmeğinin yapım sürecinin yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü belirtti. Zahmetli bir üretim sürecinden geçen ürünün her yıl Ramazan ayında hazırlandığını ifade eden Bingöl, vatandaşların 11 ay boyunca beklediği bir ürün olduğunu söyledi.

11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı

RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ

Geleneksel lezzetin Ramazan ayı boyunca satışta olacağını ifade eden Mehmet Bingöl, "Öncelikle buradan bütün Müslüman kardeşlerimizin Ramazan ayını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaptığımız ürüne gelecek olursak, her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında çıkardığımız bir ürünümüz var ve adı nohut ekmeği. Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hatta diyebilirim ki, 11 ay boyunca Elazığlıların beklediği bir üründür. Yapım aşaması yaklaşık 2-3 saat sürüyor, oldukça zahmetli ama bir o kadar da özel bir ürün. Şu an ürünümüz hazır. Ramazan ayı boyunca tüm Elazığlı hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.

11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı
11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı
11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Bingöl, Kültür Sanat, Gastronomi, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi
İngiltere’de sosyal medya için emsal düzenleme 48 saat için kaldırılacak İngiltere'de sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak
Şampiyonluk aşkı engel tanımıyor Bu karda sahaya çıktılar Şampiyonluk aşkı engel tanımıyor! Bu karda sahaya çıktılar

14:23
Viral olan köy öğretmeni Videoyu izleyenler şaşırıyor
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
14:01
Skriniar’ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
Skriniar'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
13:25
Bakan Gürlek açık açık söyledi Klavye delikanlılığı tarih oluyor
Bakan Gürlek açık açık söyledi! Klavye delikanlılığı tarih oluyor
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:28:06. #7.11#
SON DAKİKA: 11 ay beklenen ürün raflardaki yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.