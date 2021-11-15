11. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali, 19 Kasım'da başlayacak - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) iş birliğiyle ve "GözGöze" temasıyla bu yıl 11'incisi düzenlenen "Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali" (Bursa FotoFest), farklı coğrafyalardan fotoğraf sanatçılarının katılımıyla 19-28 Kasım'da yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ABD, Azerbaycan, İngiltere, İran, Meksika, Kosova, Hollanda, Hindistan, Rusya, Bangladeş, Şili ve Türkiye'den 262 fotoğraf sanatçısının 200 sergide yer alan 3 binden fazla fotoğrafla festivale katılacağını bildirdi.

Sergilerin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda kurulacak özel alanlarda fotoğrafseverlerle buluşacağını, Türkiye'den de Bursa dahil 26 ilden fotoğrafçıların eserlerinin sergileneceğini aktaran Aktaş, "Azerbaycan'dan National Geographic fotoğrafçısı Rena Effendi, İngiltere'den Vanessa Winship, Meksika'dan Gala Phenia, Kosova'dan Jetmir İdrizi gibi önemli isimler festivalde yer alırken, Türkiye'den İbrahim Zaman, Mustafa Seven, Kemal Cengizkan gibi usta isimler Bursa'da fotoğrafseverlerle buluşacak." dedi.

Aktaş, Bursa FotoFest'in bu yıl konuk ülkesinin Azerbaycan olduğunu dile getirdi.

Festivalin teması olan "GözGöze" ile özdeşleşebilecek ülkelerin başında dost ve kardeş Azerbaycan'ın geldiğini vurgulayan Aktaş, "Ortak kültürümüz var. Konuk ülkenin Azerbaycan olması çok anlamlı ve kıymetli. Festival kapsamında gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, belgesel-film gösterimi ve portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik de düzenlenecek. Başta BUFSAD olmak üzere Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Kent Konseyi Fotoğraf Çalışma Grubu, okulların ve üniversite topluluk üyelerinin katıldığı gönüllüler Bursa FotoFest 2021 kapsamında görev alacak." diye konuştu.

Tanıtım toplantısına, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş, festivalin küratörü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Kamil Fırat ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ile diğer davetliler katıldı.