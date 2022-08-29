Abdullah Gül: 7 Yıl Cumhurbaşkanı Olduğum Sürece, Katılmam Gereken Bütün Milli Bayramlara Katıldım ve Gurur Duydum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı süresince milli bayram kutlamalarına katılmadığı ve Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığı yönündeki eleştirilere, görevden ayrıldıktan sekiz yıl sonra yanıt verdi. Gül, "7 yıl Cumhurbaşkanı olduğum sürece, katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım" dedi.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı görev yaptığı yıllarda milli bayram kutlamalarına katılmadığı yönündeki eleştirilere tepki gösterdi. Gül, sosyal medya hesabında "Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır" mesajıyla bugün paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Yarın 30 Ağustos. Çok şükür hasta filan değilim. Ama yalan söylemek ve önyargılı davranmak büyük bir hastalık. Ayrıca kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun. Benim Cumhurbaşkanı olduğum sürece milli bayramlara katılmadığım, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı, uzun süre bazıları anlattı aleyhimde. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar, o zaman böyle bir açıklamaya mecbur kaldım.

"7 YIL CUMHURBAŞKANI OLDUĞUM SÜRECE, KATILMAM GEREKEN BÜTÜN MİLLİ BAYRAMLARA KATILDIM VE GURUR DUYDUM"

Önce şunu hatırlatmak isterim: 7 yıl Cumhurbaşkanı olduğum sürece, katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum. Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Benden önce 30 Ağustos bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. İlk defa Cumhurbaşkanı olarak onları ukdeme aldım ve Çankaya'da çok daha görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildi. Hatta bazen ziyaretlerle ilgili problemler gördüğümde hep müdahaleci oldum.

"7 YILLIK CUMHURBAŞKANLIĞI SÜREM İÇERİSİNDE BİR KEZ KIRGIZİSTAN SEYAHATİNDEKİ RAHATSIZLIĞIM NEDENİYLE ZİYARETLERE KATILAMADIM"

7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürem içerisinde, bir kez Kırgızistan seyahatindeki rahatsızlığım nedeniyle ziyaretlere katılamadım. Onun da sebebi şudur: Kırgızistan'daki Türk Konseyi zirvesine gidiyordum. O günlerde Gaziantep'te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim. Onların cenaze merasimlerine katıldım. Yaralıları hastanede tek tek ziyaret ettim. Sonra da seyahatimi yaptım.

"DOKTORLAR ZATEN SEYAHAT YAPMAMAM İÇİN UYARIDA BULUNMUŞLARDI AMA BU ZİYARETTE BİR İÇ KULAK KANAMASI GEÇİRDİM"

Ne yazık ki doktorlar zaten seyahat yapmamam için uyarıda bulunmuşlardı ama bu ziyarette bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede bir hafta kadar kalmak zorunda kaldım. Böyle bir insanı meseleyi bile uzun süre bilerek aleyhimde propaganda yapanları artık sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Gül, sosyal medya hesabında, katıldığı milli bayramlardaki fotoğraflarının yer aldığı "abdullahgul.gen.tr" isimli internet sitesini de paylaştı.