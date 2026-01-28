Şanlıurfa'nın Harran, Bozova ve Birecik ilçelerinde 11 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Harran'da kırsal Ortakonacık, Bozova'da kırsal Kocveran ve Birecik'te kırsal Kurucahöyük mahallelerinde yaşayan 11 kişi ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan kişilerden 2 yaşındaki Azra Özbay'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › 11 Kişi Karbonmonoksit Zehirlenmesi Geçirdi - Son Dakika
