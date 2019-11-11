Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Batman'da 57 bin fidan toprakla buluştu.



"Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Batman'da 19 ayrı noktada 57 bin fidan öğrenci, polis, asker ve vatandaşların katılımı ile dikildi.



Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ndeki törende Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada Türkiye'nin dört yanında olduğu gibi Batman'da da 57 bin fidanı toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.



Herkesi yeşil bir dünya için daha duyarlı olmaya çağıran Şahin, şöyle konuştu:

"Yıllık yüzde 5 civarında orman alanları bakımından bir büyüme içerisinde ülkemiz. Bu büyük bir rakam. İnşallah ilerde çocuklarımıza daha yeşil bir ülke bırakacağız. Bunun için hepimiz elimizden gelen gayret ve özveriyi göstermekten çekinmemeliyiz. Ağaç dikmek yetmiyor ağacı dikmekten ziyade ağaca bakmanın daha önemli. Fidanlarımızı sahiplenelim."

4 iskelet bulundu

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ndeki fidan dikim alanı düzenlemesi sırasında iş makinesi tarafından tesadüfen bir mezar bulundu.



Oda şeklindeki mezarda 4 iskelet bulundu. Batman Müzesi'ne haber verilmesi üzerine iskeletler arkeologlar gözetiminde çıkartılarak müzeye götürüldü.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, buradaki yerleşimin çok eskiye dayandığının göstergesi olduğunu belirterek, "Bu iskeletleri incelemek üzere müzemize yolladık. Orada koruma altına alındı." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Şahin, Rektör Durmuş, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı İsa Çakmak, öğrenci, asker, polis ve vatandaşlar birlikte fidan dikti.