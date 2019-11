"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın bahçesinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı çocuklarla fidan dikti.

Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 11 milyon ağaç dikilmesi amacıyla yola çıkıldığını söyledi.

İlçede 11 bin fidanın toprakla buluşturulacağını belirten Doğramacı, "Bu hususta bundan sonra da yeni bir süreç başlatacağız. Her yaş gününde, her okulu bitirdiğimizde, her mezuniyette her çocuğumuzun en az birer fidan dikeceği şekilde bir proje başlatacağız. Böylece çocukların hem fidanla olan ilişkilerini geliştireceğiz, hem de ilçemizi yeşil bir görünüme, nefes alan bir şehir konumuna getirmiş olacağız." dedi.

Etkinliğe Garnizon Komutan Albay Hasan Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Belediye Başkan Yardımcısı ve Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Emniyet Müdürü Haluk Baş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri, hükümlü, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.