Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın bahçesinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı çocuklarla fidan dikti.

Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 11 milyon ağaç dikilmesi amacıyla yola çıkıldığını söyledi.

İlçede 11 bin fidanın toprakla buluşturulacağını belirten Doğramacı, "Bu hususta bundan sonra da yeni bir süreç başlatacağız. Her yaş gününde, her okulu bitirdiğimizde, her mezuniyette her çocuğumuzun en az birer fidan dikeceği şekilde bir proje başlatacağız. Böylece çocukların hem fidanla olan ilişkilerini geliştireceğiz, hem de ilçemizi yeşil bir görünüme, nefes alan bir şehir konumuna getirmiş olacağız." dedi.

Etkinliğe Garnizon Komutan Albay Hasan Koyuncu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, Belediye Başkan Yardımcısı ve Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Emniyet Müdürü Haluk Baş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlileri, hükümlü, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Selahaddin Eyyubi, Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:26:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]