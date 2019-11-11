Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

8 saat önce

Türkiye genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası için Kozluk ilçesinde fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası için Kozluk ilçesinde fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Ormanlığındki programa katılan Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, Belediye Başkanı Ayhan Eren, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Hakkı Sağlam öğrencilerle 600 fidanı toprakla buluşturdu.

Kaymakam Bilici, çocuklara ağaç sevgisi aşılamanın önemine işaret ederek, "İnşallah bu kampanyaya destek olup buraya gelen sizlerle 10 yıl sonra kendi ellerinizle diktiğiniz ağaçların gölgesinde çay içme fırsatı yakalarız." dedi.

Mustafa Çalışkan, Osman Bilici, Türkiye, Kozluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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