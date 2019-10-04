"11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği"ne hazırlık

Kırklareli'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği" hazırlık toplantısı yapıldı.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, İl Müdürü Önder Terzi ve kurum personeli katıldı.

Ateş, toplantıda yaptığı konuşmada, "Daha yeşil bir Türkiye için" sloganıyla ülke genelinde fidan dikiminde rekora imza atılmak istendiğini söyledi.

Ülke genelinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını ifade eden Ateş, herkesin etkinliğe destek vermesini istedi.

Türkiye'nin orman varlığı açısından dünyada ilk üç arasında yer aldığını dile getiren Ateş, "Ülkemiz ormanlık alanlarını sürekli arttıran ve bu konuda dünyada 3. sırada olan bir ülkedir. Bakanlığımızın yürüttüğü bu proje ile Türkiye genelinde yapacağımız faaliyetler ile ormanlık alanlarımızı arttırmaya ve daha yeşil bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Terzi de 11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği'ne Kırklareli'nden 75 bin fidan dikilerek katkı verileceğini belirtti.

Ayrıca başka kurumlarca talep edilmesi halinde fidan temininin sağlanabileceğini aktaran Terzi, herkesin etkinliğe destek vereceğine inandıklarını kaydetti.