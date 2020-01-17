11 suçtan 5 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 11 suçtan 5 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

11 suçtan 5 yıldır aranan şüpheli yakalandı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da 11 suçtan 5 yıldır aranan A.A., jandarma tarafından yakalandı.

11 suçtan 5 yıldır aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da 11 suçtan 5 yıldır aranan A.A., jandarma tarafından yakalandı. A.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ile Çobanlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 suçtan hakkında verilen arama kararları doğrultusunda 5 yıldır aranan A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. 4 ay süren çalışmanın sonunda A.A.'nın kaldığı adres tespit edildi. Jandarma, 15 Ocak gecesi saat 03.00 sıralarında düzenlediği operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı.Çobanlar Jandarma Komutanlığı'na götürülen A.A., ifadesinin ardından 'tehdit', 'yaralama', 'cinsel saldırı', 'mala zarar verme' ve 'hırsızlık' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. A.A., sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Jandarma, Çobanlar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı
Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:08:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 11 suçtan 5 yıldır aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]