11 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

11 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

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TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

01:00 Stadyum

03:00 Süper Lig Özetler

03:30 İngiltere Premier Lig Özetler

03:50 Teknik Analiz

04:00 La Liga Özetler

04:35 Bundesliga Lewandowski Goller

04:50 Efsanelerin İzinde

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 İleri Üçlü

05:20 Süper Lig Özetler

05:50 TFF 1. Lig Özetler

06:20 Efsanelerin İzinde

06:25 Takvim Yaprakları

06:28 İstiklal Marşı

06:30 Teknik Analiz

07:00 Leicester City - Chelsea

08:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Salto

09:15 Teknik Analiz

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Stadyum

10:45 Süper Lig Goller

11:00 Spor Manşet

11:55 Hava Durumu

12:00 Avrupa'nın Anları

12:15 Süper Lig Özetler

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:50 Spor Kitaplığı

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

14:25 Watford - Newcastle United

14:55 Spor Kitaplığı

15:00 La Liga Özetler

15:35 Unutulmaz Milli Takım Golleri

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Spor Bülteni

16:30 Napoli - Juventus

16:30 Avrupa Stüdyosu

18:00 Spor Bülteni

18:00 Spor Merkezi

18:30 Spor Hafta Sonu

20:00 İngiltere Premier Lig Özetler

20:30 Süper Lig Özetler

20:45 Dakika Skor

21:00 Stadyum

22:40 Stadyum

23:00 İleri Üçlü

Trt, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 11 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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