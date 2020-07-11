11 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
01:00 Stadyum
03:00 Süper Lig Özetler
03:30 İngiltere Premier Lig Özetler
03:50 Teknik Analiz
04:00 La Liga Özetler
04:35 Bundesliga Lewandowski Goller
04:50 Efsanelerin İzinde
04:55 Takvim Yaprakları
05:00 İleri Üçlü
05:20 Süper Lig Özetler
05:50 TFF 1. Lig Özetler
06:20 Efsanelerin İzinde
06:25 Takvim Yaprakları
06:28 İstiklal Marşı
06:30 Teknik Analiz
07:00 Leicester City - Chelsea
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 Teknik Analiz
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Stadyum
10:45 Süper Lig Goller
11:00 Spor Manşet
11:55 Hava Durumu
12:00 Avrupa'nın Anları
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
14:25 Watford - Newcastle United
14:55 Spor Kitaplığı
15:00 La Liga Özetler
15:35 Unutulmaz Milli Takım Golleri
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:30 Napoli - Juventus
16:30 Avrupa Stüdyosu
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Merkezi
18:30 Spor Hafta Sonu
20:00 İngiltere Premier Lig Özetler
20:30 Süper Lig Özetler
20:45 Dakika Skor
21:00 Stadyum
22:40 Stadyum
23:00 İleri Üçlü