11 Yaşındaki Çocuğa Başarılı Kalp Ameliyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

11 Yaşındaki Çocuğa Başarılı Kalp Ameliyatı

11 Yaşındaki Çocuğa Başarılı Kalp Ameliyatı
14.01.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğuştan kalp hastası 11 yaşındaki Azat, başarılı açık kalp cerrahisiyle sağlığına kavuştu.

Doğuştan kalp hastalığı bulunan, ileri derecede kalp yetmezliği yaşayan 11 yaşındaki çocuk, kalbinin durduğu kritik anda uygulanan açık kalp cerrahisi sayesinde yeniden hayata döndürülerek sağlığına kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan doğuştan aort kapak hastası Azat Enes Aslan, iki ay önce acil olarak Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla İstanbul'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakıma alındığında yaygın ödem ve ciddi kalp yetmezliği tablosu bulunan Aslan'ın hayati riskinin yüksek olduğu belirlendi.

Yapılan tetkiklerde Aslan'da ileri derecede kalp yetmezliğinin yanı sıra ileri derecede aort, mitral ve triküspit kapak yetmezlikleri de tespit edildi.

Durumu saatler içinde daha da ağırlaşan çocuk hasta için zamanla yarış başladı.

Ameliyat öncesinde kalbi duran Aslan, acil olarak Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Babürhan Özbek ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Ameliyatta redo kök genişletmeli aort kapak replasmanı ile mitral ve triküspit kapak tamirleri yapılarak kalbin tüm kapaklarına aynı anda etkili müdahalede bulunuldu.

Başarılı geçen ve 6 saat süren ameliyatın ardından kalbin kasılma gücü kısa sürede belirgin şekilde arttı ve ejeksiyon fraksiyonu yüzde 50'ye yükseldi.

Yoğun bakım süreci sorunsuz geçen ve genel durumu hızla düzelen Aslan, tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

"Kalp nakil ihtiyacı ortadan kalktı"

Doç. Dr. Babürhan Özbek, AA muhabirine, hastanın daha önce dış merkezde kalp ameliyatı geçirdiğini, kendilerine genel durum bozukluğu sebebiyle 112 tarafından danışıldığını ve hızlıca hastayı kabul ettiklerini söyledi.

Hastanın hemen yoğun bakıma yatışını gerçekleştirdiklerini, kontrollerde kalbin pompa fonksiyonunun ileri derecede azaldığını tespit ettiklerini belirten Özbek, "Bununla birlikte aort, mitral ve triküspit kapak dediğimiz kalbin her üç kapağında da ileri derecede yetmezlik mevcuttu. Vakit kaybetmeden cerrahisini planladık." dedi.

Doç. Dr. Özbek, ameliyatta kalbin aort kökünün genişletildiğini, uygun aort kapak cerrahisiyle uzun süreli etkili tedavi sağladıklarını vurgulayarak, "Bununla birlikte ileri derecede kaçak olan mitral ve triküspit kapakları da tamir ederek yetmezliği ortadan kaldırdık. Ameliyattan sonra kalbin pompa fonksiyonunda çok hızlı iyileşme tespit ettik. Kalbin pompa fonksiyonu yaklaşık 20 birimden 50 birime yükseldi. Kalp nakil ihtiyacı ortadan kalktı, artık yatağa bağımlı yaşamayacak, rahatça gülebilecek ve okuluna devam edebilecek." diye konuştu.

Ameliyatın yaklaşık 6 saat sürdüğünü dile getiren Özbek, şunları paylaştı:

"Kalbin bütün kapaklarını cerrahi müdahaleyle etkili hale getirdik, yetmezlikleri ortadan kaldırdık, uzun vadeli başarılı tedavi sağlamış olduk. Dolayısıyla kalbin pompa fonksiyonu da eski haline geri dönmüş oldu. Bu şekilde sağlığına kavuştu. Bu yavrumuzun daha ameliyata girmeden önce ne yazık ki genel durumu iyi olmadığı için kalbi durdu. Fakat etkili bir kalp akciğer canlandırmasıyla hayata tutundu ve hızlıca kalp cerrahisini gerçekleştirdik. Kalbin pompa fonksiyonu geri dönüşümsüz olmadan iyileşerek şifa buldu. Hastayı sağlıkla taburcu ediyoruz. O da kendi hayallerinin peşinden rahatlıkla gidebilecek."

"Hayata tutunma mücadelesini Azat başarıyla atlattı"

Azat Enes Aslan'ın babası İsmail Aslan, oğlunun kalp rahatsızlığı bulunduğunu, uzun yıllardır Gaziantep'te tedavi gördüğünü belirtti.

Gaziantep'te yapılan operasyonun iyi geçmediğini, ardından uçak ambulansla oğlunun İstanbul'a sevk edildiğini anlatan Aslan, "Burada kalp damar cerrahisi ekip halinde çalışıp operasyon sonucu Azat'ımı hayata döndürdü. Çünkü Azat buraya geldiğinde kalbi durma noktasına gelmişti, durumu çok kötüydü." diye konuştu.

Aslan, ameliyatın ardından oğlunun iyi durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu an elhamdülillah yürüyor, gülüyor, yiyip içiyor. Burada emeği geçen kalp damar cerrahisi doktorlarına çok teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun. Biz Azat'ı 2 aylık zor geçen periyod sonunda getirdik buraya. Babürhan Özbek hocamız sayesinde Azat hayata döndü. Gerçekten hayata tutunma mücadelesini Azat başarıyla atlattı. Azat'ı buraya uçak ambulansla getirdik ama yürüyerek götüreceğiz inşallah evimize."

"Doktor abiler çok ilgilendi"

Azat Enes Aslan da iyi durumda olduğunu dile getirerek, arkadaşlarının yanına, okula döneceği için mutlu olduğunu söyledi.

Büyüyünce özel harekatçı olmak istediğini ifade eden Aslan, "Doktor abiler çok ilgilendi. Ben buraya geldiğimde çok kötüydüm. Onlar beni iyileştirdiler. Onlara çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Kalp Nakli, Ameliyat, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 Yaşındaki Çocuğa Başarılı Kalp Ameliyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
İstanbul’un en eski pastanesi Baylan’ın kaçak bölümleri yıkılıyor İstanbul'un en eski pastanesi Baylan'ın kaçak bölümleri yıkılıyor
4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı 4 gollü süper maçta kazanan çıkmadı
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok
CHP’nin şaibeli kurultay davasında ara karar CHP'nin şaibeli kurultay davasında ara karar
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:20
Çin’den Trump’ın İran tehdidine jet yanıt
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt
11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 12:56:09. #7.11#
SON DAKİKA: 11 Yaşındaki Çocuğa Başarılı Kalp Ameliyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.