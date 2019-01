11 yaşındaki Muhammet Enes Sarı, kulaçlarıyla engelleri aşıyor

11 yaşındaki Muhammet Enes Sarı, kulaçlarıyla engelleri aşıyorYOZGAT - Yozgat 'ta doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan 11 yaşındaki Muhammet Enes Sarı, engelleri kulaç atarak aşıyor.Yaklaşık 4 yıldır yüzme sporu yapan Muhammet Enes, azmiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Attığı azimli kulaçlarla engeline meydan okuyan minik yüzücü, Aksaray 'da düzenlenecek Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda seçmelere kalıp ardından da milli takıma seçilmeyi hedefliyor.Antrenörleri eşliğinde Yozgat Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda hafta da üç gün Aksaray'da düzenlenecek olan yarışmaya hazırlanan Muhammet Enes, yarışmadan dereceyle dönmeyi arzuluyor.Yüzmeyi çok sevdiğini belirten Muhammet Enes Sarı hedefinin ileride milli takıma katılmak olduğunu söyleyerek "Her gün antrenmanlara geliyorum, milli takıma katılmak için her gün antrenman yapıyorum. Aksaray'da düzenlenecek olan bir maçım var, oradan galibiyet alırsam belki milli olabilme şansım olur. Hocalarım olmasa ben yüzmeyi başaramazdım onlara teşekkür ediyorum. Hedefim milli takıma seçilmek. Şampiyonada Yozgat'ı temsil etmek istiyorum. Yüzmeyi seviyorum. Hiç zorlanmıyorum, alıştım. En büyük hedefim Rıza Kayaalp gibi dünyada Yozgat'ı şampiyonada da Yozgat'ı temsil etmek istiyorum" dedi.Minik yüzücünün antrenörü Hanifi Yıkılmaz ise "Enes bedensel engelleri olmasına rağmen gayet pozitif, hayata gülen gözlerle bakan emsallerine nazaran bedensel engellerine takılmadan önüne çıkan engelleri aşabilen bir çocuk. Yüzmeye geldiği ilk günden itibaren biz de üzerimize düşeni yaptık. Ona yardımcı olmaya çalıştık. Enes azmiyle üzerine düşeni yapacak, kendisinin de söylemiş olduğu gibi Rıza Kayaalp gibi yüzme branşında engellilerde ses getirecek ve ülkemizi temsil edeceğine inanıyoruz. Aksaray'da seçmelere katılacak. Enes en iyi şekilde hazırlandı. Katılacağı ilk yarış belki başarı elde edemezse bile tecrübe edinecek. İleriki yıllarda Enes'i milli takımda göreceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.Muhammet Enes'in babası İbrahim Sarı da oğlunun yüzmeyi çok sevdiğini söyleyerek "Aksaray'da düzenlenecek yarışmalara uzun süredir hocalarımızla beraber hazırlanıyoruz. Oğlumun yarışmada başarılı olacağına inanıyorum ona güveniyorum. İnşallah milli takımımızda da oğlumu görürüz. Umutluyuz, Türk bayrağını her yerde dalgalandırmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.