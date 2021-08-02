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110 kilometrelik MTB Cup Maratonu Sakarya'da nefes kesti - Son Dakika

110 kilometrelik MTB Cup Maratonu Sakarya'da nefes kesti

02.08.2021 09:39
110 kilometrelik MTB Cup Maratonu Sakarya'da nefes kesti, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi dünyanın takip ettiği dev bir şampiyonaya daha ev sahipliği yaptı.

"Dünya Sakarya'yı 'bisiklet dostu' ünvanıyla tanıyacak"

110 kilometrelik Sakarya parkurunda 15 ülkeden sporcunun katıldığı "MTB Cup Maraton Series" uluslararası dağ bisiklet yarışında kazananlar belli oldu. Kazanan sporculara ödüllerini veren Başkan Ekrem Yüce, "Dev organizasyonlarla Sakarya'nın adını dünyaya 'bisiklet dostu şehir' olarak duyuracağız. Ekim'de yapılacak BMX Dünya Şampiyonası'nda buluşacağız." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın yakından takip ettiği dev bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Son yıllarda bisiklet sporunun merkezi haline gelen Avrupa'nın sayılı parkurlarından birine sahip Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde bisiklet sporcuları unutulmaz bir yarış tecrübesi yaşadı. "Sakarya MTB Cup" ve "MTB Cup Maraton Series" dağ bisikleti şampiyonası tamamlandı. 15 ülkeden 150'den fazla sporcunun katıldığı organizasyonun en büyük yarışı "Maraton Series" yarışı bu sabah vadi içinde start aldı.

110 kilometrelik parkurda 4 saatlik zorlu yarış

10'dan fazla ülkeden kadın ve erkek yaklaşık 50 sporcunun pedal çevirdiği zorlu yarışta kıyasıya mücadele yaşandı. Sabah 09.00 ve 09.30'da başlayan erkek ve kadınlar kategorisindeki yarışta sporcular13.00'a kadar 4 saatin üzerinde aralıksız pedal çevirdi. Sakarya içinden geçen Alandüzü, Yukarıdereköy ve Esentepe'den geçen 110 kilometrelik parkuru geçen sporcular, bitiş çizgisini geçti. Erkeklerde Çek Cumhuriyeti'nden Martin Stosek altın, Almanya'dan Andreas Seewald gümüş, yine Çek Cumhuriyeti'nden Kristian Hynek bronz madalya kazanırken kadınlardaMacaristan'dan Barbara Benko altın, Almanya'dan Stefanie Dohrn gümüş, Çek Cumhuriyeti'nden Nikol Flasarova bronz madalya kazandı.

Yarışı dünya yakından takip etti

Zorlu mücadeleyi dünya spor camiası ve bisikletseverler yakından takip etti. Sakaryalı vatandaşlar nefes kesen yarışı Bisiklet Vadisi'nde ve parkurun halka ekrandaki canlı anlatımdan ve canlı yayınlardan takip etti. Mücadelenin sonunda podyumda kazananlara madalyalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili İrfan Çelik, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın ve protokol üyeleri takdim etti.

Büyükşehir 20 katılımcıya bisiklet hediye etti

Organizasyonun ev sahibi olan Büyükşehir Belediyesi, yarışları Ayçiçek Bisiklet Vadisi'nde takip eden 20 vatandaşa bisiklet hediye etti. Hediyeyi kazananlar, kendilerine verilen numaralar üzerinden yapılan çekilişle belirlendi. 20 kişiye bisikletlerini takdim eden Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya'da sağlıklı yaşamın sırrı olan bisiklet sporuna ilgiyi arttırmak için çalışmalarımız devam edecek, hayırlı olsun" diye konuştu. Hediyelerini alan vatandaşlar, Başkan Yüce ve belediyeye teşekkür etti.

"Ekim'de BMX Dünya Şampiyonası'nda buluşalım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sakarya'nın adını dünyaya "Bisiklet dostu şehir olarak duyurmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Sakarya artık bir bisiklet şehridir. Bu alanda markalaşan Sakaryamızda yine dünyayı misafir ettik. Bir çok ülkeden sporcunun mücadele ettiği şampiyonada kazananları tebrik ediyorum. Daha önce dünya şampiyonası ve bir çok önemli yarışmaya ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyemiz, önümüzdeki süreçte de bisiklet sporunda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek. Her gün büyüttüğümüz bisiklet yolu ağımız, istasyonlarımız, Bisiklet Kıraathanemiz, Ayçiçeği Bisiklet Vadimiz ve sosyal tesislerimizle Sakarya'nın adını dünyaya bisiklet dostu şehir olarak duyuracağız. 23-31 Ekim'de Sakarya'da yapılacak olan BMX Dünya Şampiyonası'nda buluşmak üzere diyorum bisiklet sporunun nabzı Bisiklet Vadisi'nde atmaya devam edecek" dedi.

110 kilometrelik MTB Cup Maratonu Sakarya'da nefes kesti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 110 kilometrelik MTB Cup Maratonu Sakarya'da nefes kesti - Son Dakika


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