112 personeline deprem eğitimi - Son Dakika

112 personeline deprem eğitimi

11.11.2020 13:56
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Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, doğal afetler, toplumsal olaylar ve trafik kazalarına müdahale etmesinin yanı sıra ihbarda bulunan vatandaşların imdadına koşan 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ağırladı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi, doğal afetler, toplumsal olaylar ve trafik kazalarına müdahale etmesinin yanı sıra ihbarda bulunan vatandaşların imdadına koşan 112 Acil Çağrı Merkezi personellerini ağırladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesini ziyaret eden 112 Çağrı Merkezi Müdürü Murat Unutkan ve personellerine olası bir deprem anında uygulanması gereken yardım metotları anlatıldı. AFAD İl Müdürlüğünden gelen uzman ekiplerin gözetiminde ilk olarak teorik eğitim verilirken, ardından ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan depremlerin şiddetinin bire bir aynısının yaşatıldığı simülasyon odasında pratik eğitimler verildi. 112 Acil Çağrı Merkezinin toplum ve insan sağlığının korunması adına üstün bir vazife ifa ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, acil olayların yanı sıra ihbarda bulunan vatandaşların imdadına yetişen 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli personelleri misafir etmekten mutlu olduklarını söyledi. Türkiye'nin en önemli afet eğitim merkezlerinden bir tanesine sahip olduklarını hatırlatan Çınar, "Doğal afetler konusunda vatandaşlarımızı hem teorik hem de pratik olarak bilinçlendirmek adına Yeşilyurt'umuza kazandırdığımız Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizde eğitim faaliyetlerimize pandemi kuralları altında devam ediyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzle 112 Acil Çağrı Merkezi idarecilerinin ortaklaşa yaptıkları çalışmalar sonucunda; doğal afetler, yangınlar, trafik kazaları başta olmak üzere günün hangi saatinde olursa olsun ihbarda bulunan vatandaşlarımızın imdadına koşan 112 Acil Çağrı Merkezimizin değerli yöneticileri ve personellerini ağırladık. Toplum ve insan sağlığının korunması adına üstün bir görev ifa eden, gece gündüz demeden insanlarımızın yardımına koşan, üstlendikleri görevi başarıyla yerine getiren 112 Acil Çağrı Merkezimizin personellerine deprem anında uygulanması gereken yardım metotları üzerine detaylı bir eğitim verildi. AFAD İl Müdürlüğümüzün uzman ekiplerinin gözetiminde gerçekleşen teorik eğitimlerin ardından deprem şiddetlerine göre ayarlanan simülasyon odamızda pratik eğitimler verildi. Deprem başta olmak üzere doğal afetlere müdahale eden ekiplerin başında gelen 112 Acil Çağrı Merkezimizin çalışmalarından gurur duymaktayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak, 112'in planlı, güzel ve etkin bir boyutta gerçekleşen hizmetlerine bizlerde deprem eğitim programıyla katkı sağladık. Deprem eğitimi sadece olaylara müdahale eden ekiplerin değil, hepimiz tarafından öğrenilmesi gereken temel eğitimlerin başında gelmektedir. Temennimiz bu tür doğal afetlerin olmaması ancak bilindiği üzere ülkemiz deprem kuşağında yer almaktadır. Malatya'mız ise birinci derece deprem kuşağındadır, bu gerçekleri ön plana koyup, hepimizin ve herkesin bu bilinçte olması gerekmektedir. Olabilecek deprem ve doğal afetlerde ki kayıplarımızı ve hasarlarımızı aza indirmek, bilgi ve eğitim sayesinde mümkündür. Ülkemizin sayılı afet eğitim merkezleri arasında yer alan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizi kurma gerekçemiz ise toplumsal bir farkındalık oluşturmak, doğal afetler ve depremler konusunda halkımızı bilinçlendirmektir. Eğitim programlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Murat Unutkan ve personelleri ise, verilen eğitimlerden memnuniyetini dile getirerek, Başkan Çınar'a ve AFAD İl Müdürlüğü görevlilerine teşekkür etti. - MALATYA

112 personeline deprem eğitimi
112 personeline deprem eğitimi
112 personeline deprem eğitimi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 112 personeline deprem eğitimi - Son Dakika


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