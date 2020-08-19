112 yaşındaki Güllü Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini böyle anlattı - Son Dakika

112 yaşındaki Güllü Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini böyle anlattı

112 yaşındaki Güllü Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini böyle anlattı Erdoğan sevgisi ile partiye üye olan Güllü Kaya: "Türk çocuğu öksüz kalır ama vatansız kalmaz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı 112 yaşındaki Güllü Kaya, "Türk çocuğu öksüz kalır ama vatansız kalmaz"...

112 yaşındaki Güllü Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini böyle anlattı

Erdoğan sevgisi ile partiye üye olan Güllü Kaya:

"Türk çocuğu öksüz kalır ama vatansız kalmaz"

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı 112 yaşındaki Güllü Kaya, "Türk çocuğu öksüz kalır ama vatansız kalmaz" diyerek AK Parti'ye üye oldu. Erdoğan sevgisini dile getiren Kaya, partiye üye toplamaya devam ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı esnetildiği için maske ve kolonya hediye göndermişti. Çayırova'da oturan 112 yaşındaki Güllü Kaya, bu hediyeler karşısında çok duygulanmış ve yakınları tarafından bir teşekkür videosu çekmişti. Sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kıran Güllü Nine, AK Parti Çayırova İlçe Başkanlığının üye çalışmasına da destek verdi.

İnsanın nefes alıp verdiği müddetçe bir şeyleri değiştirebilme şansı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyan yaşlı kadın, "Türk çocuğu öksüz kalır ama vatansız kalmaz" diyerek AK Parti'ye üye oldu.

Üye olduktan sonra, yanına her geleni de üye yapmak için uğraştığını belirten Güllü Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj gönderdi. 112 yaşındaki Kaya, "Sayın cumhurbaşkanım. Ben şimdiye kadar senden başkasına oy vermedim. Cumhurbaşkanım, şimdi ise senin partine üye oluyorum. Sayın başkanım her yanıma geleni üye yapıyorum. Durmak yok, yola devam" şeklinde konuştu.

AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Güllü Kaya'ya desteği için teşekkür ederek, partinin çatısı altında her bireye yerlerinin olduğunu söyledi.

112 yaşındaki Güllü Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini böyle anlattı

Recep Tayyip Erdoğan, Güllü Kaya, Güllü, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 20:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 112 yaşındaki Güllü Nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini böyle anlattı - Son Dakika

Son Dakika

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