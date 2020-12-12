12 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

12 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

12 Aralık 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 00:45 Kelime Oyunu 02:00 Galip Derviş 03:30 Akasya Durağı 04:50 Fırtına 05:40 Müzik 06:00 Kavak Yelleri 06:00 Güllerin Savaşı 08:00 Afili Aşk 08:15 Akasya Durağı 10:30 Evim Şahane 11:00 Annem 12:00 Çok Gezenti 13:30 Evim Şahane 13:30 Asi 15:00 Geniş Aile 16:00 Yaprak Dökümü 17:00 Çocuklar Duymasın 19:45 Kelime Oyunu 21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 21:15 Yalan Dünya 23:30 Galip Derviş 23:30 Yanımda Kal

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