12 Aralık Şampiyonlar Ligi\'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak?

Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! Bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin mücadele edeceği maçlar, heyecan ve rekabet dolu anlara sahne olacak. Bu önemli karşılaşmaları kaçırmamak için maç programını takip etmekte fayda var. İşte bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları haberimizde...

BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

20.45 | Lens - Sevilla | EXXEN

20.45 | PSV - ARSENAL | EXXEN

23.00 | M. United - B. Münih | EXXEN

23.00 | Kopenhag - Galatasaray | EXXEN

23.00 | Napoli - Braga | EXXEN

23.00 | Inter - Real Socieadad | EXXEN

23.00 | Union Berlin - Real Madrid | EXXEN

23.00 | Salzburg - Benfica | EXXEN