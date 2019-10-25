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Son Dakika Güncel 12 asırlık dev çınar

12 asırlık dev çınar

1 saat önce

12 asırlık dev çınar 12 asırlık ağaç 'anıt ağaç' olarak tescillendi ancak bakıma ihtiyacı varSAMSUN - Samsun'da bulunan 12 asırlık dev çınar ağacı yaşı ve tarihiyle görenleri hayrete düşürüyor.

12 asırlık dev çınar

12 asırlık ağaç 'anıt ağaç' olarak tescillendi ancak bakıma ihtiyacı var

SAMSUN - Samsun'da bulunan 12 asırlık dev çınar ağacı yaşı ve tarihiyle görenleri hayrete düşürüyor.

Tekkeköy ilçesi Hamzalı Mahallesi'nde oturan Akbaş ailesinin mülkiyetinde bulunan ağaç yaklaşık olarak 18 metre genişliğinde, 35 metre yüksekliğinde. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca koruma altına alınan ve ortalama 1200 yaşındaki ağacın bu yönüyle de Samsun'un en eski ağacı olduğu belirlendi. Her geçen gün yaşlanan ve gövdesi ayrılmaya başlayan 12 asırlık ağaç AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı zamanında verdiği talimatla bağlanan halatlarla bir arada tutulmaya çalışılıyor. 12 asır boyunca dimdik ayakta kalabilen çınar ağacı, Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 'anıt ağaç' olarak da tescillendi.

Ağacın sahibi aileden Hamdi Akbaş, yaptığı açıklamada uzmanların ağacın yaşını 1200 olarak ölçtüklerini ifade ederek, "Çocukluğumuz bu ağacın dibinde geçti. Oyun oynayarak, serinleyerek yazın ağustos ayının sıcağında evin bahçesinde güzel oturacağımız yerlerden birisi. Ama ağacın acilen yükünün hafifletilmesi, dallarının kesilmesi lazım. Halatlar koparsa ev gidebilir" dedi.

"Bakımının yapılması lazım"

Akbaş'ın kardeşi Hüseyin Akbaş da koruma altında olduğu için bakım yapamadıkları asırlık ağaca acil müdahale edilmesi gerektiğini belirtti. Akbaş, "Ağacın üzerindeki dallar aşırı büyüdü. Kesilip budanması lazım ağacın ömrünün uzatılması için. Buna yetkililerden müdahale etmelerini bekliyoruz. Aksi takdirde bu ağaç kendini imha edip gidecek. Halatları çürüdü, yarıldı, yaşlandı üzerindeki ağırlık aşırı derecede fazla. Bir an önce ağacın budanıp rahatlatılması gerek" diye konuştu.

Akbaş, amaçlarının bu dev çınarı yaşatmak olduğunu sözlerine ekledi.

12 asırlık dev çınar

Tekkeköy, Hamzalı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
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