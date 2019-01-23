12 Ay Ömür Biçilen Hasta Kayseri'de Şifa Buldu

Kırşehir'de ikamet eden ve daha önce ancak 12 ay yaşayabileceği söylenen hasta, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kırşehir'de ikamet eden ve daha önce ancak 12 ay yaşayabileceği söylenen hasta, Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.



Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'de ikamet eden 45 yaşındaki Özcan Dal, geçirdiği sara (epilepsi) nöbeti sonrası Kayseri Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Polikliniğine sevk edildi.



Yapılan muayenesinde beyninde 7 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edilen Dal, gerekli inceleme ve tetkikler sonrası, beyin cerrahi kliniği hekimleri Uzm. Dr. Şükrü Oral ve Uzm. Dr. Cengiz Çavumirza tarafından ameliyata alındı.



Yaklaşık 3 saat süren operasyon sonrası Dal, beynindeki tümörün büyük bir bölümünden kurtuldu.



Hastanın beyin kanaması ve tümör şüphesi ile Kırşehir'den sevkle geldiğini belirten Dr. Oral, yaptıkları MR ve tomografi çekimlerinde hastanın beyninin sağ tarafında derin bir tümör yerleşimi gördüklerini ifade etti.



Tümör tespitinin ardından hastaya operasyon planladıklarını, nöronavigasyon sistemi ve ultrasonic aspiratör sistemi kullanarak yaptıkları ameliyatın ardından ekiple beraber tümörün tamamına yakınını komplikasyonsuz bir şekilde boşalttıklarını anlatan Oral, hastanın şuan gayet sağlıklı olduğunu ve herhangi bir nörolojik problemi kalmadığını kaydetti.



Kendisini ameliyat eden doktorlara teşekkür eden hasta Dal, "Doktor, 'şansın çok az ama ben seni kurtaracağım.' dedi. Şükürler olsun Rabbime, beni kurtardı. Allah razı olsun, elinden geleni yaptı. Yüce Rabbim, çoluğuna çocuğuna bağışlasın." dedi.



Dal'ın yakını da "Daha önce hastamıza 12 ay ömür biçilmişti. Şimdi beynindeki tümörün yüzde 95'i alındı. Kalan küçük kitleye de lazer tedavisi uygulanacak. Hastanede verilen hizmetler gerçekten çok güzel. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu

Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başlandı

Son Dakika! Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti

Hayatını Kaybeden Ayşen Gruda, Sitem Etmişti: Telif Haklarını Alamıyoruz