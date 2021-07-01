12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci maçına çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı , Çekya'yı 87-70'lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla birlikte B Grubu'nu ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Millilerin yarı finaldeki rakibi, 2 Temmuz Cuma günü saat 02.05'te oynanacak Çin - Yunanistan maçının ardından belli olacak.

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