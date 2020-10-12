12 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Moskova'dan İstanbul'a dönen Milliler, TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girdi.

- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarı hem hücumda hem de savunmada başarısızdık. İkinci yarı tamamen tersiydi. Hemen hemen istediğimiz çoğu şeyi yaptık. İkili pozisyonlar, boğuşmalar oldu ama başarılıydık. Hücuma çıktığımız zaman da etkili ataklarımız oldu. Gol de bulduk, goller de bulabilirdik. Daha fazla pozisyon üreten, kazanmaya yakın taraf bizdik ama kaybedilen 2 puan var. Deplasmandaki Sırbistan maçında da, bu maçta da kazanmamız gerekiyordu" dedi. (GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ) DGS KODU: 201012004

Rus Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov ise, "Türkler bireysel olarak güçlüydü ama şimdi takım olarak da güçlüler" şeklinde konuştu. (GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ) DGS KODU: 201012006

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