12 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:50 Esra Erol'da

01:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

02:00 Esra Erol'da

03:50 Bir Zamanlar Çukurova

04:40 Bir Zamanlar Çukurova

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Chappie

20:00 Karayip Korsanları 3: Dünyanın Sonu

22:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı

23:00 Kardeş Payı