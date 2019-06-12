Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında kendisini ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Sakarya İl Müdürlüğü bünyesindeki İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerini misafir etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor ve İl Müdür Yardımcısı Elif Civan
Yüce'nin de eşlik ettiği ziyarette önce kendilerini tanıtan çocuklar, okul hayatları ve komitedeki görevlerini anlattı.
Ziyarette, komitenin oluşturulmasından bugüne kadar yaptığı faaliyetlere ilişkin bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Elif Civan Yüce, çocukların, kurulduğu günden bu yana Çocuk Hakları Komitesinde aktif olarak görev aldıklarını, çocuk haklarına yönelik farkındalık oluşturmak için gerek yetişkinlere, gerek çocuklara yönelik sosyal, kültürel, eğitsel faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.
Vali Nayir ise çocukların toplum içerisinde şefkate, korunmaya, eğitime en çok muhtaç özel bir kesim olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızla ilgili her alandaki düzenlemeler de özel oluyor. Hem bizim milli mevzuatımızda hem de Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde çocukları koruyan, onların istismar edilmesini engelleyen, hayat şartlarının daha güzel olmasını sağlamaya çalışan hükümler var. Türkiye
olarak buna bizler de imza atmış ve o sözleşmenin hükümlerine uyacağımızı belirtmişiz. Dolayısıyla bizim de aynı şartları kendi ülkemizde uygulama taahhüdümüz var. Bu sözleşmede çocuğun eğitim şartlarından evlendirme şartlarına, çocuğun çalıştırma şartlarına kadar hepsini düzenleyen hükümler de bulunmaktadır. Çocuklar bizim geleceğimiz, çocuklar bizim ümidimiz. Her millet mutlaka çocuklarına özel bir ilgi göstermeli ve onları korumalıdır. Onlara yapılan yatırımın, onlara gösterilen ilginin toplumun geleceğine, ülkenin geleceğine büyük yatırım olduğunu biliyor ve buna dair çalışmalar yapılıyor."
Komitedeki çocuklara faaliyetleri ve çalışmalarında başarılar dileyen Vali Nayir, onlarla yakından ilgilenerek tavsiyelerde bulundu.