12 Mart Kutlamalarının Amacı Tarihin Derinliklerine Gidebilmek"

Erzurum Valisi Okay Memiş, "12 Mart 1918 kutlamaların amacı; tarihin derinliklerine gidebilmek, o yıllarda yaşanan acıları anlayabilmek ve bu acılardan ders çıkarabilmektir.

Erzurum Valisi Okay Memiş, "12 Mart 1918 kutlamaların amacı; tarihin derinliklerine gidebilmek, o yıllarda yaşanan acıları anlayabilmek ve bu acılardan ders çıkarabilmektir." dedi.



Erzurum Valisi Memiş, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümüne ilişkin basın açıklaması yayınladı. 12 Mart'ın tarihi dönüş noktalarından biri olduğunu ifade eden Memiş, "Anadolu insanının onurunu, gururunu, din, vatan, millet ve bayrak sevgisini ve kahramanlıklarını göstermesi bakımından da önemlidir ve tarihe düşülen en önemli not niteliğindedir." sözlerini kullandı.



Aradan geçen 101 seneye rağmen aynı mücadelenin devam ettiğini belirten Memiş, "O gün bizlere bu acıları yaşatan küresel güçler geçen 101 yıllık süre zarfında da boş durmamış, yüce milletimizin huzurunu bozmak için akla hayale gelmeyen yöntemlerle bizi birbirimize düşürmek için uğraşmış, güçsüz düşürmek, dünya sahnesinden silebilmek için çaba sarf etmişlerdir." ifadelerini kullandı.



Memiş yaptığı açıklamada, 12 Mart gibi önemli günlerden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:



"Bu önemli ve aynı zamanda esef verici günlerimizi sızlanarak değil, ders çıkararak kutlamalıyız. Bizler o kötü günleri hayal dahi etmek istemeyiz. O halde top yekün güçlü olmak zorundayız. Birbirimize kenetlenmek, ülkemizi güçlü, insanımızı mutlu, huzurlu ve yarına güvenle bakabilen bireyler haline getirmeliyiz. Geleceğimiz için çalışmalı ve üretmeliyiz. Geçmişimizden dersler alarak, gençlerimizi eğitmeli, yenidünya düzenine çok daha iyi hazırlamalıyız. Zira artık savaşlar bilgi, güç ve ekonomi üzerinden yapıldığı hepimizin malumudur."



Erzurum'un Cumhuriyet'e giden önemli kilometre taşlarından biri olduğunu vurgulayan Memiş, "Mustafa Kemal Atatürk, 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'ni burada gerçekleştirmiş, Kurtuluş'a ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yol, 12 Mart 1918'de düşman işgalinden kurtarılan Erzurum'dan başlamış ve Cumhuriyeti kuran şehir olarak, tarihe geçmiştir." dedi.

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