12 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 12 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

12 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

1 saat önce

12 Ocak 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

12 Ocak 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Sefirin Kızı

03:30 Cesur ve Güzel

05:10 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Sevgili Geçmiş

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Sefirin Kızı

16:00 Güvercin

18:45 Star Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 6

22:45 Hızlı ve Öfkeli 6

Star, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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