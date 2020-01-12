12 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Sefirin Kızı
03:30 Cesur ve Güzel
05:10 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Sevgili Geçmiş
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Sefirin Kızı
16:00 Güvercin
18:45 Star Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 6
22:45 Hızlı ve Öfkeli 6