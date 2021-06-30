"12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Dünyanın önemli sinema isimlerinin uluslararası jüride yer aldığı "12 Punto TRT Senaryo Günleri" ödülleri verildi.

Ortaköy'deki Kabataş Lisesinin bahçesinde gerçekleştirilen ve TRT 2'den canlı yayınlanan kapanış ve ödül törenine, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan, TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Oscar Adayı TRT Ortak Yapımı "Quo Vadis Aida?"nın yönetmeni Jasmila Zbanic, Oscar adayı TRT destekli Makedonya yapımı "Honeyland"in yönetmenleri Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov ile Türk ve dünya sinemasından önemli isimler katıldı.

TRT Genel Müdürü Eren, törenin açılışında yaptığı konuşmada, "12 Punto TRT Senaryo Günleri"nin sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda bir marka haline geldiğini söyledi

Eren, organizasyonun diğer festivallerden farklı bir yapıda olduğuna işaret ederek, "Sadece ödül vermek, destek vermek değil, her aşamasında takip ettiğimiz projeler oldu. Geçen sene Karlovy Festivali'nde destek verdiğimiz film bu sene Macaristan'da ana yarışmaya kaldı. Onu da gelecek sene Macaristan'ın Oscar adayı olarak görmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

TRT'nin destek verdiği filmlerin geçen yıl 200'den fazla festivalde yarışarak 140'tan fazla ödül aldığına değinen Eren, "Bunların hepsi bizim için gurur vesilesi. 2017'de destek verdiğimiz filmler geçen sene Oscar adayı olmuştu. Ben inanıyorum ki 12 Punto'da seçtiğimiz filmler de sadece Akademi Oscar ödüllerinde değil, dünyanın en büyük, en seçkin festivallerinde de ödül alacak, finale kalacak." dedi.

"Türkiye'de de kadın sinemacıların artmasını istiyoruz"

Eren, 12 Punto'da bu sene bütün jüri üyelerinin kadınlardan oluştuğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sinemada, uluslararası festival filmlerinde, bağımsız sinemada kadınların rolü her zaman çok büyük. Biz Türkiye'de de kadın sinemacıların artmasını istiyoruz. Jürinin hepsi kadındı ama ödül alanlarda kadınların ağırlığı daha azdı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde etkinliğe yarışmacı olarak daha fazla kadın senarist ve yönetmen katılacak. Jürinin bu şekilde seçilmesi bir nevi kadınlarımızı sinemaya teşvik etmek amaçlı."

Organizasyona ilk günden beri destek veren sektörün usta isimlerine de teşekkür eden Eren, sözlerini şöyle tamamladı:

"Organizasyon çok yeni olmasına rağmen sektörde çok büyük tecrübesi olan, uluslararası alanda kendini kanıtlamış ustalar, 12 Punto TRT Senaryo Günleri'nde genç yönetmenlerle birlikte zaman geçiriyor. Bu projede ustalarla beraber emek veren, çaba sarf eden, ilk filmi için burada olan genç arkadaşlar bu iki haftanın sonunda başka bir insana dönüştüler ve ben geleceğe daha umutla bakabildiklerine inanıyorum. Bu vesile ile katılan tüm katılımcılara, yarışmacılara ayrıca ustalara da teşekkür ediyorum."

TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz da 12 Punto TRT Senaryo Günleri'ni her sene daha da geliştirmek istediklerini vurgulayarak, "Genel müdürümüzden her yıl yeni isteklerde bulunduk. Bizi hiç geri çevirmedi. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da derinleştirerek programımı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ise organizasyondan çok etkilendiğini belirterek, "Bizim için çok anlamlı ve önemli bir tecrübe oldu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Ödüller

TRT Ortak Yapım Ödülleri, Banu Sıvacı'nın yönettiği "Gün Yüzü", "Gözde Yetişkin" ve "Emre Sert"in yönettiği "Rahmet", Selman Nacar yönettiği "Tereddüt Çizgisi" ve yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un "Ölüleri Yakma Cemiyeti" filmlerine verildi.

TRT Ön Alım Ödülü'nü, Abdullah Şahin "Can Kuşu", Seyid Çolak "Obruk", Senem Bay "Harabe" ve Emir Külal Haznevi "11 Yıldız Güneş ve Ay" filmiyle aldı.

Proje Geliştirme Ödülü de "Kurban" ile İsmail Güneş'e, "Battal" ile Semih Gülen ve Mustafa Emin Büyükcoşkun'a, "Gülizar" ile Belkıs Bayrak'a ve "Sus Payı" ile Erden Kıral'a verildi.

TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri ise yönetmen Elçin Musaoğlu'nun "Meryem" ve Tamara Kotevska'nın "Man vs. Flock" yapımlarına takdim edildi.