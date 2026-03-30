12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

30.03.2026 21:14
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen ve MİT’in yıllar süren teknik ve fiziki takibi sonucu Suriye-Lübnan sınırında yakalandıktan sonra tutuklanan Önder Sığırcıkoğlu’nun, kurulan geniş istihbarat ağıyla adım adım takip edildiği ortaya çıktı.

Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

MİT, LÜBNAN-SURİYE SINIRINDA YAKALADI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Suriye İstihbarat Servisinin ortak çalışması sonucu 12 yıldır firari olan Sığırcıkoğlu Suriye- Lübnan sınırında yakalandı. Ankara’ya getirilen Sığırcıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine götürüldü. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sığırcıkoğlu, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLMİŞ

Öte yandan MİT’in, 2014 yılında Osmaniye Açık Cezaevi’nden firarının ardından uzun yıllar Suriye, Rusya ve Lübnan gibi ülkelerde saklanan Sığırcıkoğlu’nun izini kaybetmeyerek kesintisiz bir takip ağı oluşturduğu ortaya çıktı. Fiziki gözetim, teknik dinleme, siber takip ve istihbaratın birçok unsuru kullanılarak elde edilen bulgular operasyonda kullanıldı. Sistematik olarak izlenen Sığırcıklıoğlu’nun hareket profilinin ve sığındığı yerlerin saptanmasında kullanılan fotoğraflar da gün yüzüne çıktı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • MAHMUT BAŞAK MAHMUT BAŞAK:
    Bunu serbest bırakayım bunu da berbat 0 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    getirmeye gerek yoktu besleyecez simdi catismaya girseydiniz keske 0 0 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan Burhan Erdoğan:
    yarına kalırda yanına kalmaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
