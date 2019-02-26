122 Vatandaşımız Irak Hapishanelerinde Tutuluyor"
20 dakika önce
Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov, 122 Rusya vatandaşının Bağdat hapishanelerinde esir tutulduğunu söyledi.
Rusya
'nın Bağdat
Büyükelçisi Maksim Maksimov, 122 Rusya vatandaşının Bağdat hapishanelerinde esir tutulduğunu söyledi. Rusya Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov bugün yaptığı açıklamada, "64'ü kadın ve 58'i çocuk olmak üzere toplam 122 Rusya vatandaşı hapishanelerde esir tutuluyor" dedi. "Vatandaşlarımızın özgür kalması için gereken evrak protokolü birkaç ay içinde bitecek ve vatandaşlarımızın serbest kalmasını sağlayacağız" diyen Maksimov, Bağdat hapishanelerinde Kazakistan
, Kırgızistan
, Özbekistan
ve Azerbaycan
vatandaşlarının da tutulduğunu sözlerine ekledi. Rusya Özel Kuvvetleri tarafından 10 Şubat'ta Rusya vatandaşı 27 çocuk, Bağdat'tan Moskova
'ya getirilmiş ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Anna Kuznetsova tarafından yakın zamanda 50 çocuğun daha getirileceği açıklanmıştı.
(Bekir Keskin/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:56 Kaynak: İHA
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