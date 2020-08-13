13 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Aramızdaki Dünya

01:45 Çakallarla Dans 2

02:15 Aramızdaki Dünya

03:30 Aşk Laftan Anlamaz

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

13:30 Pis Yedili

16:30 Öyle Olsun

16:45 Mavi Boncuk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çarşı Pazar

20:00 Herkül: Özgürlük Savaşçısı

21:45 Herkül: Özgürlük Savaşçısı

22:00 Çakallarla Dans 2

23:45 Çarşı Pazar

23:45 Büyülü Kaya