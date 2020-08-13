13 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Aramızdaki Dünya
01:45 Çakallarla Dans 2
02:15 Aramızdaki Dünya
03:30 Aşk Laftan Anlamaz
04:15 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Aşk Laftan Anlamaz
13:30 Pis Yedili
16:30 Öyle Olsun
16:45 Mavi Boncuk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çarşı Pazar
20:00 Herkül: Özgürlük Savaşçısı
21:45 Herkül: Özgürlük Savaşçısı
22:00 Çakallarla Dans 2
23:45 Çarşı Pazar
23:45 Büyülü Kaya