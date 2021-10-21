13 bıçak darbesiyle öldürülen kişinin katili konuştu! Cinayetin sebebi para meselesi çıktı - Son Dakika

13 bıçak darbesiyle öldürülen kişinin katili konuştu! Cinayetin sebebi para meselesi çıktı

Düzce'de evinin banyosunda 13 bıçak darbesiyle yaşamını yitirmiş olarak bulunan 35 yaşındaki Uğur Ay'ı öldüren Afgan uyruklu şahıs, cinayeti para meselesi yüzünden işlediğini itiraf etti.

Şerefiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir binada yaşayan oğlu Uğur Ay'dan 2 gündür haber alamayan Yılmaz Ay, dün akşam eve gitti. Zili çalan Ay, kapıyı açan olmayınca oğlunun cep telefonunu aradı. Telefonun içeride çaldığını duyunca kapıyı zorlayarak eve girdi. OĞLUNU 13 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULDU Banyoda oğlunu hareketsiz bulan Yılmaz Ay, polise bildirdi. Adrese gelen ekipler, Uğur Ay'ın sırtına aldığı 13 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti. PARA MESELESİ NEDENİYLE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları tek tek inceleyen ekipler, binaya Afganistan uyruklu A.N.'nin girdiğini tespit etti. Ekipler, A.N.'nin kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, sabah saatlerinde A.N. ile yanındaki 3 vatandaşı Gümüşova mevkisinde yakalayıp, gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden A.N., Uğur Ay'ı aralarında para meselesi nedeniyle çıkan kavgada öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR (1) Ibrahim Yucel: Bu Afganlardan yandık kendi iç sıkıntımız yetmiyormuş gibi birde bunlarla uğraşıyoruz, başka memlekette cinayet işliyor artık pes dedirtti ler ben ülkeden acil gönderilmelerini bekliyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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