13 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

13 Ekim 2020 Star Yayın Akışı
13.10.2020 06:42
13 Ekim 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Babil
00:15 İngiliz İşi
00:45 Güvercin
02:10 İngiliz İşi
03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:10 Tülin Şahin ile Moda
04:00 Türk Müziği
05:00 Pulsar
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Menajerimi Ara
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
20:00 Menajerimi Ara
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