13 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Babil

00:15 İngiliz İşi

00:45 Güvercin

02:10 İngiliz İşi

03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:10 Tülin Şahin ile Moda

04:00 Türk Müziği

05:00 Pulsar

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:00 Menajerimi Ara

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Menajerimi Ara