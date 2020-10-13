"13 Ekim Ihlamur Ormanı" fidan dikim etkinliği - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un etkinlik alanına gelmesi
Etkinlik alanında katılımcılardan görüntüler
Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması
AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın konuşması
Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Altındağ Belediyesi tarafından Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "13 Ekim Ihlamur Ormanı" fidan dikim etkinliğine katıldı.
- Kaynak: AA
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