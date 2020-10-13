"13 Ekim Ihlamur Ormanı" fidan dikim etkinliği - Son Dakika

"13 Ekim Ihlamur Ormanı" fidan dikim etkinliği

13.10.2020 17:06

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un etkinlik alanına gelmesi Etkinlik alanında katılımcılardan görüntüler Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın konuşması Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop,...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un etkinlik alanına gelmesi

Etkinlik alanında katılımcılardan görüntüler

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın konuşması

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın konuşması

Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Altındağ Belediyesi tarafından Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "13 Ekim Ihlamur Ormanı" fidan dikim etkinliğine katıldı.

13 Ekim Ihlamur Ormanı fidan dikim etkinliği
13 Ekim Ihlamur Ormanı fidan dikim etkinliği
13 Ekim Ihlamur Ormanı fidan dikim etkinliği
13 Ekim Ihlamur Ormanı fidan dikim etkinliği

Nevzat Ceylan, Vasip Şahin, Asım Balcı, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '13 Ekim Ihlamur Ormanı' fidan dikim etkinliği - Son Dakika

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