Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Discovery Golf
00:30 Touring Car Racing
01:00 Bisiklet: İtalya Turu
02:30 Touring Car Racing
03:15 Touring Car Racing
04:00 Bisiklet: İtalya Turu
05:30 Touring Car Racing
06:30 Touring Car Racing
07:30 Bisiklet: İtalya Turu
09:30 Bisiklet: Macaristan Turu
10:30 Discovery Golf
11:00 The Power Of Sport
11:30 Triatlon
12:30 Bisiklet: İtalya Turu
13:25 Bisiklet: İtalya Turu
18:45 Haberler
18:50 Tenis: Roland Garros
19:30 Triatlon
20:30 Electric Touring Car Racing
20:55 Haberler
21:00 Bisiklet: Macaristan Turu
22:00 Bisiklet: İtalya Turu
23:55 Haberler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Mayıs 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika