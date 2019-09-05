Son Dakika Haberleri: 13 milyar 150 milyonluk rekor ihracat
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13 milyar 150 milyonluk rekor ihracat

1 saat önce

TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği) Genel Başkanı Yaşar Doğan ihracatta önemli artış olduğunu belirterek ekonominin canlanacağı haberini verdi.

13 milyar 150 milyonluk rekor ihracat, System.String[]

Ağustos ayı içinde 13 milyar 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyleyen Doğan, ekonomide havaların düzeleceğini belirtti.

TÜMSİAD (Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği) Genel Başkanı Yaşar Doğan ihracat rakamları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde ihracattaki artışın piyasalara olumlu hava estireceği haberini verdi. Yaşar Doğan mesajında şu ifadelere yer verdi; ''İhracat ağustosta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.7 artarak 13 milyar 150 milyon dolara çıktı. 8 aylık ihracat ise 117.2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı'' diyerek mesajına şöyle devam etti;

''Türkiye ekonomisi özellikle son 2 yıldır önemli bir sınavdan geçiyor. Ekonominin sağlıklı gelişimi açısından en önemli verilerin başında ihracat rakamları geliyor. Ağustos ayında Türkiye, 13 milyar 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu aynı zamanda ihracat rakamlarının yüzde 2.9 artışı anlamına geliyor. İthalat rakamları karşısındaki bu anlamlı artış, piyasalarda ileriye dönük olumlu havanın esmesini de sağlayacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 ile yüzde 2 olan beklentilerin altında daraldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ise, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.2 büyüme yaşandı.

Bu veriler teknik resesyonun etkilerinin de geride bırakıldığını ortaya koymaktadır.'' dedi.

Yaşar Doğan, TÜMSİAD olarak en başından beri üretime dikkat çektiklerini, çalışan ve üreten Türkiye'de ekonomik gelişimin daha sağlıklı temellere oturtularak, ihracatla birlikte istihdamın da artacağını belirtti.

Yaşar Doğan, Türkiye, İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:47 Kaynak: Bültenler
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