Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
04:30 Kırmızı Oda
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doya Doya Moda All Star
17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 13 Nisan 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika